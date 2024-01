Coppa del Re, via agli ottavi: il programma e dove vedere le partite

La coppa nazionale spagnola entra nella sua fase più calda: siamo arrivati agli ottavi di finale, 16 squadre rimaste e ci sono ancora in gioco tutte le big, nonostante il tabellone non preveda, come in Italia, un filtraggio iniziale. Di seguito vi riportiamo il programma delle partite e come seguirle in tv e streaming. Cronache di Spogliatoio, che ha trasmesso le gare di Supercoppa spagnola, ha acquisito i diritti per alcune delle gare in calendario; le altre non sono state acquisite da nessuna piattaforma, dunque non saranno visibili in Italia.



16/01, ore 20.00 - Getafe-Siviglia

Diretta sul canale Youtube Cronache di spogliatoio



16/01, ore 21.00 - Athletic Bilbao-Alaves

/



16/01, ore 22.00 - Tenerife-Maiorca

/



17/01, ore 20.00 - Valencia-Celta Vigo

Diretta sul canale Youtube Cronache di spogliatoio



17/01, ore 21.00 - Osasuna-Real Sociedad

/



17/01, ore 21.30 - Girona-Rayo Vallecano

Diretta sul canale Youtube Cronache di spogliatoio



18/01, ore 19.30 - Unionistas-Barcellona

Diretta sul canale Youtube Cronache di spogliatoio



18/01, ore 21.30 - Atletico Madrid-Real Madrid

Diretta sul canale Youtube Cronache di spogliatoio