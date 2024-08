Coppa Italia, Empoli-Catanzaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L’si prepara all’esordio stagionale in Coppa Italia contro ilnei trentaduesimi della competizione. La partita inizierà alle 20:45 di sabato 10 agosto e si disputerà allo stadio Castellani, la casa della squadra toscana.Partita: Empoli-Catanzaro.Data: sabato 10 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Canale 20.Streaming: Sportmediaset.Mediaset ha acquisito i diritti tv della Coppa Italia e trasmetterà, quindi, la partita Empoli-Catanzaro in diretta tv sul Canale 20.

- La gara tra Empoli e Catanzaro sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.- La telecronaca della partita Empoli-Catanzaro sarà affidata a Federico Mastria.Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Zurkowski, Esposito; Caputo. All. Roberto D'AversaDini; Brighenti, Antonini, Krajnc; Situm, Petriccione, Pontisso, Turicchia; Compagnon, Iemmello; Pittarello. All. Fabio Caserta​