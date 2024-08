Coppa Italia Serie C, Benevento a valanga sul Taranto che schiera gli under: il motivo

Prime gare ufficiali per le nostre squadre: è iniziata infatti, oltre alla Coppa Italia, anche la Coppa Italia Serie C. Nel primo turno da segnalare il netto successo del Benevento ai danni del Taranto: 6-0 il finale per i campani con le reti di Lanini (5′), Manconi (13′), Talia (21′), Lamesta (39′, 64′ e 77′). I pugliesi però sono scesi in campo con tanti under 19 e con in panchina l'allenatore della Primavera.



IL MOTIVO - A Taranto sono infatti settimane complicate. Lo scorso 31 luglio il presidente Massimo Giove ha lasciato la presidenza del Taranto Calcio, annunciando il suo disimpegno. Fondamentale per la sua scelta la vicenda dei Giochi del Mediterraneo e la necessaria ristrutturazione dello Stadio Erasmo Iacovone che costringerà il club a migrare altrove per le proprie gare casalinghe, “Considerando di non poter contare per le prossime due stagioni, sui nostri tifosi sugli spalti, di non poter contare su un budget di sponsorizzazioni e botteghino, ho deciso definitivamente di farmi da parte”, aveva detto. Anche l'allenatore Eziolino Capuano aveva pensato di dimettersi ma ha poi comunicato di voler proseguire con questo club,