Non è partito insieme alla squadra per un attacco di influenza nonostante figurasse tra i convocati. Nikola Milenkovic avrebbe dovuto raggiungere i compagni della Fiorentina a Cremona già questa mattina. Il giocatore, tuttavia, non ha ancora smaltito la sindrome influenzale e la Fiorentina ha dunque deciso di farlo restare a Firenze. Il serbo sarà dunque assente stasera contro la Cremonese.