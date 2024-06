Getty Images

Milan, tornano Origi e Ballo-Tourè: la verità sulla strategia e l'ipotesi risoluzione

49 minuti fa

Fode Ballo-Touré e Divock Origi, a partire dal 1° luglio, torneranno ufficialmente a far parte della rosa del Milan, dopo la stagione in prestito vissuta in Premier League. Due esperienze fallimentari: Il terzino ex Monaco ha collezionato la miseria di 7 presenze stagionali con il Fulham mentre l’attaccante belga ha siglato un solo in 754 minuti complessivi.



I due giocatori torneranno al Milan, ma il loro futuro sarà lontano dal capoluogo milanese. La dirigenza ha già dato mandato ai rispettivi agenti di trovare delle soluzioni per i propri assistiti, con il club di Via Aldo Rossi che attende comunicazioni in merito. L’obiettivo, per quanto sarà possibile, sarà quello di cercare di monetizzare i cartellini di Ballo-Touré e Origi, anche per liberarsi dai rispettivi ingaggi. Per tali motivi, la risoluzione dei loro contratti viene vista come l’ultima strada percorribile.