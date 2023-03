Argentina-Cuaraçao, in programma il 28 marzo, sarà la seconda amichevole dell'Argentina campione del Mondo, dopo quella con Panama del 24 marzo. La curiosità è legata soprattutto all'identità (geografica, politica e sportiva) di Cuaraçao. Cos'è Curaçao? E dove si trova?



Curaçao è un'isola caraibica olandese, famosa per le spiagge e per la grande e ricca barriera corallina. Geograficamente, Curaçao appartiene all'America del Sud. La capitale, Willemstad, possiede case coloniali dai colori pastello, il ponte sospeso Queen Emma e una sinagoga del XVII secolo, Mikvé Israel-Emanuel, il cui pavimento è interamente ricoperto di sabbia. La città è anche punto di accesso per le spiagge occidentali come Blue Bay, noto sito per le immersioni.



Curaçao ha una popolazione di 152.369 abitanti e una superficie di 444 km². Le lingue ufficiali sono il papiamento, l'olandese e l'inglese.



Per quanto riguarda il calcio, Curaçao occupa la posizione numero 86 del rankig Fifa per nazionali, alle spalle del Bahrain e davanti ad Haiti. La nazionale di Curaçao appartiene alla CONCACAF, la Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi. Curaçao non ha mai superato le qualificazioni mondiali e si è qualificata per la Gold Cup del 2017 per la prima volta nella sua storia. Nello stesso anno ha vinto la Coppa dei Caraibi, conquistando il suo primo storico trofeo internazionale.