Appena due settimane fa, quando il Portogallo era ancora in gioco ai Mondiali e stava per affrontare il Marocco, sembrava praticamente un’utopia, tant’è che i boomaker quotavano a 40,00 il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Poi la “bomba” di mercato lanciata dai media spagnoli ha letteralmente sconvolto la lavagna scommesse sul futuro di CR7. In poco più di 24 ore la quota sui bianconeri è crollata prima a 10,00, poi a 5,00 e a 3,10 e infine, stando all’ultimo rilevamento effettuato sui bookmaker internazionali, oggi è arrivata a 1,30. Se la quota è arrivata a questi livelli è stato sia per i rumours sempre più insistenti che arrivavano dalla Spagna, sia per l’ingente volume di puntate (innescato, evidentemente, dalle voci di mercato) piazzato sull’arrivo di Ronaldo in bianconero. Secondo i numeri forniti dal portale Oddschecker (che tiene traccia dell’andamento delle quote e dei flussi di gioco sui principali bookmaker internazionali), oltre il 50% delle scommesse sul futuro di CR7 è finito sul suo passaggio alla Juve, diventato improvvisamente l’opzione più scelta dagli scommettitori, che negli ultimi due giorni hanno ci hanno piazzato sopra un vero e proprio mare di puntate.