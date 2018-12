non è un giocatore che ha bisogno di presentazioni, sono i numeri a parlare per lui: cinque Palloni d'Oro e cinque Champions League vinte, più un'infinità di altri trofei e riconoscimenti personali. Domani sera il fuoriclasse portoghese giocherà il suo primo derby della Mole, ma. Nel corso della sua storia laha, infatti, potuto contare su alcuni dei calciatori più forti che abbiano calcato i campi da calcio: nonostante ciò la formazione granata è riuscita a regalare ai propri tifosi vittorie e partite indimenticabili.E a proposito di derby indimenticabili, non si può non citare quello del marzo del 1983, quando in tre minuti il Torino passò(grazie ai gol Beppe, Lorise Fortunato) ribaltando la Juventus di un fuoriclasse come Michel, vincitore di tre Palloni d'Oro consecutivi e, quella domenica, autore del secondo gol bianconero. La prima rete fu invece messa a segno da un altro Pallone d'Oro come Paolo. Quella Juventus poteva inoltre disporre di giocatori come Dino, Gaetano, Antonio, Claudio, Marcoe Zbigniew: una squadra che non aveva nulla da invidiare all'attuale.Tornando indietro nel tempo, il Torino di capitan Giorgio, negli anni '60, ha più volte battuto anche la Juventus di un altro fuoriclasse del pallone come Omar(e proprio i duelli tra Ferrini e Sivori sono diventati leggenda). In epoca più recente, la squadra granata è riuscita invece a vincere anche contro Robertoe compagni: nel campionato 1994/1995, grazie ai gol di Ruggieroe a quello di Jocelynha battuto sia all'andata (3-2) che al ritorno (2-1) la compagine bianconera.Così come ora, anche nei derby qui citati la differenza tecnica tra Juventus e Torino era più che evidente, il risultato non era però affatto scontato. La formazione di Walterdovrà quindi rispettare, ma non temere un campione del calibro di Cristiano Ronaldo e convincersi che, pur con l'asso portoghese in squadra e tanti altri giocatori di primissimo livello, contro la Juventus la vittoria può comunque arrivare.