Secondo quanto riporta la stampa inglese, alcuni osservatori del Burnley sono venuti in Italia per seguire da vicino un giocatore della Serie A. Gli scout sono presenti nelle tribune dello Zini per Cremonese-Atalanta, con l'obiettivo di studiare da vicino la partita del difensore centrale di Ballardini Emanuel Aiwu. Classe 2000, l'austriaco è arrivato in estate dal Rapdi Vienna e oggi si è stato protagonista in negativo del gol di De Roon, arrivato da un suo errore.