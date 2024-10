Cristiano Ronaldo scaricato dai tifosi: "È finito, finché sarà all'Al Nassr non vinceremo niente"

Getty Images

La prima sconfitta della sua gestionepersta facendo incredibilmente discutere in Arabia Saudita non tanto per le scelte dell'ex-allenatore del Milan quanto per ilsta avendo in questa squadra. La formazione che tra gli altri vede anche l'ex-Inter Marcelo Brozovic in campo, ha perso 1-0 in casa contro l'Al-Taawon venendo eliminata agli ottavi di finale della King Cup con

Un errore che ha scatenato la rabbia dei tifosi che oggi più che mai hanno scaricato l'ex stella portoghese, arrivato in Arabia come primo grande acquisto della crescita della Saudi Pro League, ma che non ha portato per il club i trofei che tutti si aspettavano. E sui social sono sempre di più i tifosi arabi che stanno scagliando contro Ronaldo arrivando anche a chiederne l'addio per poter finalmente svoltare.

Come riportato dal Corriere dello Sport i commenti si sprecano e si va da un "L'Al Nassr non vincerà niente finché c'è Ronaldo!" a un ben meno pacato: "Non c'è nessuno che lo sbatte fuori dal club, non vinceremo niente!". E infine c'è chi arriva a dire che l'ex juve sia ormai un ex-calciatore: "Guardate la partita di oggi, come si è trascinato per il campo, ha voluto battere le punizioni e le ha sprecate tutte" o ancora "È finito, ha 40 anni!"