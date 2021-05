Serse, ha così parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Ho la consapevolezza di aver avuto per 14 partite un gruppo che mai avrei pensato potesse esprimersi su certi livelli di gioco. È la verità. Non è un caso che questa squadra crei e si esprima bene, ha giocatori di assoluta qualità, che potrebbero fare la differenza anche altrove. Non so se noi abbiamo fatto oggi l'impresa a non subire gol o la Fiorentina a non farlo. No, a parte le battute difficile immaginare di fare più di quanto espresso. Rimane il rammarico per qualche partita sfuggita per errori nostri o una mentalità che forse ha penalizzato di più questa squadra. Dovendo fare un discorso egoistico, per quanto brutto, sono strafelice del lavoro mio e dello staff, anche se conta il risultato finale. Oggi meritavamo la vittoria per occasioni create, bravo il portiere meno noi per la cattiveria"."Questa è la categoria cui ambiscono tutti. Certo, è un campionato che stressa più di quanto possiate pensare... Devo essere sincero, ero curioso di capire sepotessi starci, convinto di poter esprimere il mio modo di interpretare il calcio. Un desiderio ce l'ho, ovviamente"."Non so, ci siamo ripromessi di parlare a fine campionato con la società. Al di là di come andrà, ringrazio eternamente questo club per avermi fatto tornare a respirare questo calcio. Non avere i tifosi allo stadio è stato un colpo durissimo"."È stato difficile per tutti riuscirci. Da domani si parlerà già di una A2, poi scopri che quest'anno saliranno tre squadre non pronosticate in maniera netta, forse l'era solo l'Empoli. Il Crotone non ha mai avuto certe presunzioni, anche perché è una società seria. Senza Simy, Messias e Ounas la squadra andrà ricostruita"."Da fuori sembra un obiettivo inutile, stupido, ma ce lo siamo posti perché unico da perseguire. Chiunque sa quanto sia difficile giocare per la dignità, senza il risultato numerico. Questo rende ancora più onore alla squadra".