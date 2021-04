Spezia-Crotone 3-2



Cordaz 6: può fare decisamente di più sul tiro di Verde, ma complessivamente offre una prestazione sufficiente, incolpevole sugli altri gol.

Djidji 7: un gran gol, il primo in A, che va a condire una prestazione di prim’ordine anche quando viene avanzato di 20 metri e spostato laterale in mezzo al campo.

Golemic 6,5: si erge a baluardo insieme al proprio compagno di reparto.

Luperto 5: prestazione insufficiente macchiata dall’errore prima sulla rete di Verde e poi a tu per tu contro Provedel per un 1-3 che avrebbe potuto mandare all’inferno i liguri.

Molina 6: non eccelle ma nemmeno sfigura. (24’ st Zanellato 6,5: temperamento e qualità in mezzo al campo, oltre a una grande incursione in area per l’assist per Simy del 1-2).

Messias 6: i problemi fisici lo frenano e si vede.

Petriccione 6: grande frangiflutti del centrocampo e Cosmi ne fa un perno in mezzo al campo.

Benali 7: quaranta minuti di gran calcio, forse con Reca il migliore dei suoi, almeno fino all’uscita per infortunio. (39’ Magallan 5,5: non male l’approccio poi nella sua mattonella del campo prende il gol del 2-2)

Reca 6: nei primi 45’ un’autentica spina nel fianco insieme a Benali sulla fascia sinistra. Poi cala nella ripresa e dalla sua zona partono le zioni decisive dei due gol finali degli spezzini

Ounas 5,5: evanescente nonostante un paio di situazioni dove avrebbe potuto fare molto meglio.

Simy 7: resta nelle pieghe del match, quasi in secondo piano. Poi all’improvviso mette la zampata dell’1-2, l’ennesima, che si rivelerà inutile per lo scellerato finale della squadra.

All. Cosmi 7: la bestia nera dello Spezia, da sempre, stava per ripetersi. E in effetti anche oggi la squadra lo ha seguito per filo e per segno, almeno fino all’87°.