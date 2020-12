Udinese-Crotone 0-0



Cordaz 6,5: decisivo su Molina prima e Pussetto poi. Bravo a guidare da dietro l’intera retroguardia.



Cuomo 6: salva la difesa con qualche intervento in corner.



Marrone 6: tiene lontano Nestorovski dalla porta di Cordaz, facendolo girare raramente.



Golemic 6,5: dalle sue parti i padroni di casa non riescono mai a sfondare. È bravo nel costringere gli avversari a ricominciare con il possesso palla.



Pedro Pereira 6: limita le discese di Zeegelaar, cercando di ripartire, ma senza successo.



Molina 5,5: in mezzo al campo si vede specialmente nel corso della prima frazione, poi si spegne leggermente.



Petriccione 6: cerca di fare da filtro tra centrocampo e difesa, spendendo qualche fallo tattico e obbligando i bianconeri ad arretrare.



(dal 37’ s.t. Zanellato sv)



Messias 5,5: pericoloso nel primo tempo con un calcio di punizione che impegna Musso. Poco può in fase di non possesso.



(dal 37’ s.t. Dragus sv)



Reca 5: non prende mai il fondo del campo, sfruttando poco la propria corsa e fisicità.



Riviere 5: praticamente inesistente. Non riesce ad entrare mai in partita.



(dal 10’ s.t. Eduardo Henrique 6: entra e lotta assieme ai compagni di squadra)



Simy 5,5: discorso simile si può fare per il centravanti nigeriano, annullato dalla retroguardia friulana.





All. Stroppa 6: porta a casa un punto preziosissimo, difendendosi con le unghie e con i denti ed uscendo imbattuto dalla Dacia Arena.