Alessandro Tripaldelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Crotone, che l'ha prelevato in prestito dal Sassuolo. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, il talento classe '99 è stato acquistato a titolo definitivo dai neroverdi lo scorso inverno.



IL COMUNICATO - "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tripaldelli. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dall’Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Nato a Napoli il 9 Febbraio 1999, Alessandro può essere impiegato come terzino sinistro o esterno, è abile in entrambe le fasi di gioco ed è dotato di ottime capacità di resistenza, forza e abilità nel crossare. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il neo calciatore pitagorico è stato acquistato lo scorso anno dal Sassuolo e nella prima parte di questa stagione ha giocato in Olanda, nell’Eredivise, con lo Zwolle. Tripaldelli, dopo la trafila nelle varie selezioni giovanili dell’Italia, è attualmente uno dei punti di forza dell’Under 20".