Dopo il 2-0 del Cile contro il Perù, il ct della Roja, Reinaldo Rueda, ha parlato in conferenza stampa della prestazione dei suoi.



VIDAL - "Il gesto fra Vidal e Bravo? ​Penso che sia il calcio. Questa è la nobiltà di Arturo, la maturità e la professionalità di Claudio, che va al di sopra delle differenze che ad un certo punto sono esistite. È l'impegno per la maglia, per la bandiera cilena. Dobbiamo sempre applaudire il carattere e la personalità dei due"



SANCHEZ- "​Avevamo parlato delle sue condizioni fisiche, sia con Alexis che con lo staff medico. Lo volevamo per 15 o 20 minuti, è entrato nel un momento opportuno. Aveva svolto una fase di riscaldamento molto impegnativa. L'importante era dargli continuità e minuti senza rischi".