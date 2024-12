Cuper: "All'Inter ci fu un confronto con Ronaldo, non voleva pesarsi. Era un problema perché..."

fu davvero la causa dell'addio diall'? Difficile tirare una linea netta su quello che è stato un rapporto abbastanza complicato e a svelare nuovi aneddoti sulla gestione del brasiliano è stato proprio l'ex allenatore, l'Hombre Vertical, che ha concesso un'intervista al podcast Clank!"La prima cosa che faccio quando arrivo all'Inter è mandare tutti sulla bilancia con il professor Alfano. Ad un certo punto Ronaldo arriva e dice:Da lì ne nasce un dialogo, non dico una discussione. Quando gli chiedo spiegazioni lui mi risponde: 'Non mi peso perché poi mi caricano visto che peso tanto'. Allora decisi di mandare fuori dalla palestra tutta la squadra e sono rimasto solo con lui e Alfano a pesarsi. Lì ha accettato di salire sulla bilancia".

"L'idea iniziale è che le regole siano per tutti, ma all'Inter c'era un altro problema, perché potevi avere un giocatore che è un'eccezione. Ma avevo Vieri, Recoba, Cannavaro, dei ragazzi... Ma non fu un dramma. Era come i permessi quando andavi in ​​Brasile. A quel tempo c'erano giocatori che bevevano soda e io non mi intromettevo. Il problema però è che non se ne devono bere quattro litri. Ora ci sono più richieste, non ha nulla a che vedere con la situazione attuale”.