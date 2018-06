La notizia era già nell'aria, ma negli ultimi giorni si sono trovati gli accordi tra le parti che hanno permesso la conferma anche per il prossimo anno dell'attuale allenatore gialloblù D'Anna, subentrato nelle ultime giornate a Maran. Una buona notizia per il Chievo, che ha trovato il suo primo punto fermo per la stagione 2018/2019, e che potrà quindi già iniziare un lavoro anche sulla rosa in base alle preferenze del proprio allenatore.



Certo D'Anna ha dimostrato di star ancora cercando il modulo giusto e solide meccaniche per una squadra che ha preso in custodia da poco tempo, seppur con ottimi risultati. Qualche preferenza però l'abbiamo già notata nelle ultime gare: la rivalutazione di Birsa al centro della manovra clivense e il ruolo di Giaccherini sempre più importante nell'economia offensiva della squadra. Proprio su quest'ultimo reparto però D'Anna ha già disposto qualche direttiva dopo la partenza della punta di diamante Roberto Inglese, chiedendo sin da subito un degno sostituto, visto che gli schemi offensivi con una prima punta di peso sembrano venir riconfermati anche per la prossima stagione.