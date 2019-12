"Non ho paura di perderlo". Risponde così a Rai Sport oggi Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, a proposito del futuro di Dejan Kulusevski conteso tra Inter e Juventus:







"Per il suo bene credo sia meglio che rimanga qui per continuare a crescere, ha ancora grandi margini di miglioramento. Per il suo bene e quello dell'Atalanta è giusto che rimanga qui. Ma al di là dei singoli mi preme dire che, nelle difficoltà, la squadra ha sempre saputo compattarsi al meglio".