Tajon Buchanan è sempre più vicino all'Inter. L'esterno canadese del Bruges si avvicina al club nerazzurro, dopo essere stato identificato come il sostituto di Juan Cuadrado, fuori almeno fino ad aprile dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto in Finlandia per risolvere il problema al tendine d'Achille.



LE CIFRE - Il club belga, secondo quanto riportato, chiede 10 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus, mentre l’Inter vorrebbe chiudere con qualcosa meno: il punto d'incontro e la fumata bianca sono però vicini ed è probabile che si possa arrivare a una quadra già nelle prossime ore. Affare in dirittura d'arrivo e primo colpo per il mercato di gennaio dell'Inter, con un profilo indicato anche dalle parole di Marotta. Buchanan è pronto a firmare un contratto di cinque anni e persino l'allenatore dei nerazzurri belgi, Ronny Delia, sembra ormai aver capito che dovrà salutare il 24enne, nemmeno convocato per il match pareggiato 1-1 contro il Saint Gilloise, in serata.