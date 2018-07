Il mercato non si ferma mai. Anche di domenica le trattative proseguono, gli affari diventano ufficiali. Il West Ham ha chiuso per Felipe Anderson, che alla Lazio potrebbe essere sostituito da Luan del Gremio. Molto attiva la Juve che non si ferma a CR7: Marcelo è il sogno in entrata, in uscita c’è Higuain, per il quale il Chelsea resta avanti a tutti. Il Milan è nel caos, ecco gli aggiornamenti su Kalinic e Bonucci. Nel video tutte le risposte alle vostre domande.









