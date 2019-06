L’al lavoro, senza sosta, su più fronti. Scommesse, giovani di prospettiva, come, il cui agente è stato oggi in sede. Ma anche giocatori pronti, già fatti, con le qualità richieste da Antonio, centrocampista classe ’94 dello Sporting, 34 reti e 18 assist complessivi nell’ultima stagione.Questa l’indiscrezione lanciata da O Jogo. L’ex Udinese è un obiettivo delI Citizens tentennano, non affondano il colpo. Così, in questo spiraglio, si inserisce l’Inter, interessata al giocatore, ma non alle cifre, considerate eccessive, richieste.Proprio lui, il mai troppo amato centrocampista luistano, ex di lunga data dello Sporting, dove non lo hanno mai dimenticato., il ricordo è positivo, il momento per riprovarci anche., ormai non più considerato parte del progetto nerazzurro. Un’idea di non semplice realizzazione: il Manchester City resta in vantaggio, e Tottenham e Manchester United sono vigili sulla situazione. Che la carta Joao Mario risulti decisiva?