Snobbato dal Brasile per questi Mondiali, con l'esclusione a sorpresa da parte di Tite, Alex Sandro vuole disputare una grande stagione e per farlo sta pensando anche di cambiare area. Secondo il Daily Report, il terzino verdeoro ha trovato l'accordo con il Manchester United, da tempo interessato a lui. C'è l'ok di Alex Sandro al trasferimento, ma non ancora quello della Juventus. La Vecchia Signora chiede non meno di 60 milioni per lasciar partire il suo esterno difensivo. Vedremo se il Manchester United accontenterà le richieste bianconere.