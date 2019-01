Il futuro di Juan Mata al Manchester United è tutt'altro che definito. Il contratto del trequartista spagnolo è in scadenza il prossimo 30 giugno del 2019 e, secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra, il rinnovo con i Red Devils non arriverà. Ci sono quattro squadre alla finestra, pronte ad accogliere Mata a parametro zero: Arsenal, Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain. I bianconeri, in particolare, già da qualche mese lo seguono con interesse.