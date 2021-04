A due giorni dall'annuncio della, il progetto potrebbe già naufragare. Di seguito tutte le news di serata sulle decisioni delle big europee:Proteste fuori da Stamford Bridge: almeno 1000 tifosi si sono radunati all'esterno dello stadio del Chelsea per manifestare contro la Superlega . Anche Peter Cech, ex portiere ed attuale membro dello staff di Tuchel, è intervenuto: la gara è iniziata con 15' di ritardo Burrasca anche nel Manchester United. Secondo la stampa inglese, infatti, si sarebbe dimesso il presidente esecutivo Ed Woodward.Arrivano anche le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, che spiega: “Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro”​.Dalla Spagna, intanto, rimbalzano rumors in merito a. I blaugrana, in particolare, dovrebbero fare i conti con le decisioni dei soci, veri proprietari del club. Lo sottolinea TV3, emittente catalana, che spiega come i blaugrana avrebbero una clausola che permetterebbe di uscire dal progetto in caso di mancato ok dei soci stessi.A scagliare la bomba è la BBC, secondo cui. A due giorni dall'annuncio ufficiale dei 12 club europei, i Blues potrebbero tornare immediatamente sui loro passi. Ancora più netta, invece, la decisione del