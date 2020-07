Sia Antonio Conte che Maurizio Sarri si trovano in una posizione di non totale certezza sulle rispettive permanenze sulle panchine di Inter e Juventus, e in Inghilterra sembrano aver trovato un nome per l'eventuale sostituto. Il Daily Telegraph ha infatti parlato di un interessamento delle due società per Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham dal 2014 al 2019. L'allenatore che ha segnato il ciclo di Harry Kane e compagni è "a piede libero" dallo scorso novembre, quando il club londinese l'ha esonerato e ha chiamato Jose Mourinho.