È passata meno di una settimana dalla chiusura del mercato, ma strategie e idee non si fermano. Soprattutto in Inghilterra, dove il Manchester United - dopo i tanti tentativi nel corso dell'estate - è già pronto a tornare alla carica per Paulo Dybala. Lo rivela il Manchester Evening News, che spiega come Solskjaer, dopo un'estate che ha visto gli arrivi di Wan-Bissaka, Maguire e del solo James come giocatore offensivo (oltre agli addii di Lukaku e Sanchez), è già al lavoro per costruire un undici da sogno. Tra gli obiettivi ecco Christian Eriksen e Sergej Milikovic-Savic a centrocampo, Sancho e soprattutto Dybala in avanti.



ALTRO TENTATIVO - Più volte, nella prima settimana di agosto, i Red Devils ci hanno provato per la Joya, ricevendo solo rifiuti da parte dell'argentino. L'ex Palermo, per la Juve, sarebbe potuto essere una chiave importante in una possibile trattativa - mai davvero decollata - per Romelu Lukaku. Nei primi 180' di stagione, Dybala è sceso in campo solamente per quattordici miseri minuti. Chiuso e scavalcato, a sorpresa, da Gonzalo Higuain e dall'ampia concorrenza nell'attaco bianconero.



SUL MERCATO - Complice la mancata cessione del Pipita e soprattutto di Mario Mandzukic (a cui si sommano quelle di Rugani, Matuidi ed Emre Can), a gennaio Paratici non farà muro qualora arrivasse l'offerta giusta. La Joya può partire e la proposta può arrivare proprio dall'Inghilterra. Dybala è il primo nome sulla lista di un Solskjaer che sogna in grande per il nuovo Manchester United.