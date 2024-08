AFP via Getty Images

Dalla Francia, Milan: la verità su Rabiot

29 minuti fa



Secondo quanto riporta RMC Sport, il Milan sta rallentando nella corsa per Adrien Rabiot. Una situazione che potrebbe essere legata alle difficoltà della trattativa Bennacer-Marsiglia, con sole poche ore di tempo per trovare una quadra per il trasferimento dell'algerino in Francia. Ricordiamo che l'ex juventino è attualmente svincolato e può legarsi al nuovo club anche oltre il 30 agosto.



Per il centrocampista francese c'è stato un colloquio con la madre-agente Veronique, con la quale si è provato a trovare una quadra definitiva su ingaggio e commissioni da percepire.