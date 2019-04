Il Real Madrid è a un passo da Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, fuori dai piani del Paris Saint-Germain, ha detto sì all'offerta delle Merengues, preferendola a quella del Barcellona. Secondo Canal +, il classe '95 ha raggiunto un accordo di massima con il club di Florentino Perez, e a breve verrà ufficializzato il tutto.



SCELTA DI ZIDANE - Dopo l'ultima stagione fallimentare, il Real ha deciso di rivoluzionare la rosa, partendo da Rabiot, sponsorizzato da Zinedine Zidane, che lo vede come pedina ideale per il proprio centrocampo. In scadenza di contratto, in passato è stato cercato anche da Juve, Roma, Inter e Milan. Ma nel suo futuro, c'è il Real Madrid.