Il futuro di Messi, che inizierà a prendere forma dopo i Mondiali, rimane ancora in dubbio. Ciononostante dagli Stati Uniti arrivano conferme su un interessamento di alcuni club americani. Come riporta 90 Min, Don Garber, il commissario della Major League Soccer, ha confermato che alcuni club del campionato statunitense sono interessati a Leo Messi, a partire dal termine del suo contratto con il Paris Saint-Germain, fissato per giugno 2023.