Dall'Argentina - Chelsea su Lautaro Martinez: all'Inter tre giocatori

un' ora fa

Non sta vivendo un momento di forma invidiabile Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter appare spento e fatica a tornare alla rete: nonostante ciò però i nerazzurri continuano a volare e stanno scoprendo un Thuram mai così bomber. L'argentino intanto lavora per la squadra e incassa il sostegno di San Siro che lo ha applaudito contro il Como, nonostante una prestazione di certo non indimenticabile.



In Argentina intanto è spuntata una nuova possibile acquirente per lui. Ne ha parlato El Grafico, secondo cui il Chelsea, nella ricerca di un vero numero nove, sta valutando la posizione del Toro che, di recente, ha anche rinnovato con l'Inter. Per fare andare a dama quella che, al momento, sembra una trattativa di difficilissima realizzazione, i Blues offrirebbero tanti soldi e ben tre giocatori come contropartita tecnica. Si tratterebbe di Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka e Mykhailo Mudryk, tutti asset in uscita da Stamford Bridge, soprattutto l’ucraino, attualmente sospeso dopo essere risultato positivo al doping.