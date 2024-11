Pogba, quale futuro? Può raggiungere Messi in MLS

2024 Getty Images

Il conto alla rovescia è ormai arrivato agli sgoccioli: la Juventus e Paul Pogba sono pronti a dirsi ufficialmente addio. E per il francese prende quota una pista per il rilancio: gli Stati Uniti e la MLS.

L'avventura del francese a Torino è ormai finita da quando è stato squalificato per doping e la riduzione della squalifica, che consentirà al classe 1993 di tornare in campo a marzo 2025, non ha cambiato i piani della società. Nonostante la volontà manifestata dal Polpo di tornare a vestire la maglia bianconera, l'idea è quella di separarsi anche per assicurarsi un importante risparmio sull'ingaggio, che dall'attuale minimo salariale tornerà a quello standard al termine della squalifica (da contratto 10 milioni di euro netti a stagione).

- E l'idea è di definire il tutto in tempi anche brevi. I legali della Juve e quelli di Pogba stanno limando gli ultimi dettagli della rescissione del contratto - la cui naturale scadenza è fissata al 30 giugno 2026 - e. Un ultimo passaggio formale prima di salutarsi e proseguire per strade diverse, ma quale prenderà il francese?- Sono tante le soluzioni emerse negli ultimi mesi per l'ex Manchester United. Qualcuna affascinante ma complicata come il, altre più credibili come l'e la. Una però sta prendendo sempre più quota: gli. Pogba vuole provare a riconquistare anche la nazionale francese e il rilancio può passare dalla, campionato nel quale militano tante vecchie conoscenze delle principali leghe europee. Diversi club hanno già effettuato sondaggi e stanno valutando la possibilità di ingaggiare Paul nel 2025 e due su tutti guidano la fila.

- Suggestiva la possibilità di vedere Pogba per la prima volta come compagno di squadra di. L'ultimo nome ad aggiungersi alla lista delle pretendenti infatti è quello dell', che oltre alla Pulce conta già altre glorie del Barcellona come Sergio Busquets, Luis Suarez e Jordi Alba. I rosanero hanno già tre Designated Players (Messi, Busquets e Campana) e dovrebbero liberare uno slot per ingaggiare Pogba.La candidatura più forte al momento però quella di, club del qualeè stato prima calciatore e poi dirigente e dove oggi militano altri due grandi giocatori francesi, l'ex portiere del Tottenham Hugo Lloris e l'ex attaccante del Milan. Per quanto riguarda il discorso Designated Players per i californiani, al di là di Giroud, ci sono da valutare le situazioni di, con quest'ultimo che potrebbe partire per una nuova avventura.

La MLS tenta fortemente Pogba: può cercare la rinascita negli USA.