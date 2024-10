Juventus, tutte le tappe del caso Pogba: dal controllo antidoping alla squalifica ridotta

Getty Images

“Non ho imbrogliato, farò ricorso”. Il centrocampista della Juventus era risultato positivo ai metaboliti del testosterone in un controllo antidoping dopo Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. Una partita, tra l’altro, che Pogba non aveva neanche giocando rimanendo in panchina per tutto il tempo. Squalifica di 4 anni e buio totale nella carriera del francese, che dopo la sentenza aveva pensato anche al ritiro.- Dopo l’annuncio della squalifica Pogba si era difeso così attraverso in post sui suoi canali social: “Oggi sono stato informato della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che la sentenza sia errata. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto quello che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato tolto. Quando sarò libero da restrizioni legali l'intera storia sarà chiara,. Da atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato altri atleti e tifosi di nessuna delle squadre per cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi farò ricorso davanti al Tribunale arbitrale per lo sport”.

- Pogba era talmente convinto della sua innocenza, che insieme ai legali ha deciso di rifiutare il patteggiamento. Voleva andare avanti, fino in fondo.: una tesi alla quale l’accusa non ha mai creduto, ma che per gli avvocati del giocatore ha rappresentato il punto-chiave.- E alla fine hanno avuto ragione, perché il TAS ha accolto l’appello presentato da Pogba riducendo da 4 anni a 18 mesi la squalifica iniziale stabilita dal Tribunale Nazionale Antidoping, annullando anche la multa di 5mila euro. Dall’11 marzo 2025 il francese tornerà a disposizione di Thiago Motta e non vede l’ora di scendere in campo.. Vuole rimanere a Torino, a costo di rinunciare a qualcosa a livello economico.

- Al momento quindi Pogba non vorrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2026, piuttosto si abbassa lo stipendio. Messaggio ricevuto anche dai club accostati al francese in questo periodo: dalle società dellaa quelle in, passando per ildi De Zerbi e ilin MLS. Tutte squadre che avevano pensato di fare un tentativo per Pogba e che monitoreranno la situazione di Paul, che intanto scalda i motori per tornare a giocare.