Davide Lippi, agente di Matteo Politano e Giorgio Chiellini, parla dal Gran Galà del Calcio ai cronisti presenti, tra i quali il nostro inviato Daniele Longo: "Politano? Sta meglio, è pronto ed è a disposizione. E' guarito, è tranquillo e sereno e non vede l'ora di dare il suo contributo. Fiorentina? Al momento non c'è nessun interesse, è contento di stare all'Inter, concentrato sul progetto e vuole vincere lo scudetto all'Inter. La rivalità? Non c'è niente da dire, è molto sereno. Ha avuto questo infortunio, ha fatto una grande stagione l'anno scorso, continuerà a fare il suo lavoro bene, è felice di stare all'Inter, è felice dei suoi compagni e non vede l'ora di dare il suo contributo".



CHIELLINI E L'EUROPEO - "Certo che torna. Assolutamente, sono ottimista".



SU CAPRARI - "Quest'anno è utilizzato poco, faremo delle valutazioni attente insieme alla Samp, perché è normale che potrebbe esserci l'esigenza di giocare un po' di più. Per ora è concentrato sul campo. Tra un mese valutiamo".