De La Fuente difende Morata: "Felice per lui, per la Spagna è importante e va riconosciuto"

Getty Images

Il Commissario tecnico della Spagna,, ha parlato nel post-partita della sfida di Nations League vinta per 3-0 contro la Serbia e in cui dopo il rigore sbagliato l'attaccante del, ha segnato il gol del momentaneo 2-0. Il centravanti spagnolo spesso e volentieri è attaccato dai tifosi della Roja, ma l'allenatore lo ha voluto difendere ancora una volta a mezzo stampa."Questa è una serata che ci rende davvero felici. L'intero stadio ha dato a Morata il rispetto e l'affetto che merita. È un ragazzo che è importante e merita che ciò gli venga riconosciuto, un giocatore che è davvero amato nel nostro spogliatoio".

"Siamo in un processo di costruzione e io adoro lavorare in situazioni come questa perché siamo in grado di dare opportunità ai calciatori che non sono ancora di alto profilo di farsi conoscere. Abbiamo un sacco di calciatori eccezionali in Spagna"."Questo gruppo è insaziabile nella sua fame sportiva. Vogliamo andare avanti e vincere il girone, vincere entrambe le partite di novembre. Se non avessimo questo atteggiamento, sarebbe umiliante per noi stessi. Abbiamo il miglior staff tecnico al mondo: i migliori analisti, fisioterapisti, un personale meraviglioso. Questo rende il mio lavoro molto più semplice".