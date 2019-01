La Juve lo segue e il ds Fabio Paratici ha usato parole di grande apprezzamento. Matthijs de Ligt è un altro obiettivo del mercato bianconero: il difensore dell'Ajax è l'elemento giusto per ringiovanire e rafforzare il reparto arretrato ed è un obiettivo alla portata dei bianconeri anche secondo i bookmaker internazionali. Per i quotisti d'oltremanica la prima scelta nelle scommesse sulla prossima squadra dell'olandese (già nel mercato di gennaio) è proprio la Juventus, a 3,30. In seconda fila il Barcellona (4,50), frenato dalle richieste economiche dell'Ajax; è invece lontanissimo il Bayern Monaco, che pure segue il giocatore ma che è dato solo a 13,00.