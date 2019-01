70 milioni per darsi una risposta, 70 milioni per venirsi incontro, 70 milioni per guardare con serenità al futuro. Ecco quanto costa de Ligt, che dall'Ajax ha deciso di andar via, alla ricerca di lidi migliori e soprattutto con più possibilità di vittoria. A riportarlo è La Stampa, secondo cui la base d'asta della Juve per il difensore è proprio la cifra monstre imposta dai Lancieri.