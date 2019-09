Dal ritiro della nazionale argentina, il fantasista dell'Udinese Rodrigo De Paul è tornato a parlare dell'estate vissuta da protagonista sul mercato. “Ora è finalmente tutto finito, sono più tranquillo. Questi sono stati mesi di trambusto per le tante voci. L’Udinese ha voluto fortemente che restassi, decidendo di respingere tutte le offerte che le erano arrivate in questi mesi. Rimango e sono felice perché la società ha fatto di tutto per trattenermi. Udine è la mia seconda casa ed è grazie all’Udinese se oggi ho conquistato la maglia della nazionale. Ora penso soltanto a continuare a dare il meglio di me, con il sacrificio ed il lavoro ogni obiettivo diventa possibile”.



De Paul è stato a lungo un obiettivo concreto della Fiorentina, che non ha però mai accontentato le pretese vicine ai 40 milioni di euro del club friulano. Quelli di Milan e Roma negli ultimi giorni di trattative sono stati invece semplici sondaggi che non hanno portato però allo sviluppo di una trattativa più concreta.