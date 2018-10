Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, a La Gazzetta racconta la sua crescita: "Aveva ragione Iachini, dovevo calciare di più. Ora ho imparato: ci metto qualità e insistenza, ma amo anche l'assist perché i gol devono farli gli attaccanti. Non mi aspettavo una partenza del genere, devo dire grazie anche a Velazquez che ha voluto puntare su di me; avevo la Fiorentina in ballo, dovevo andare lì ma ho scelto ancora Udine".