, contribuendo con le sue reti e i suoi assist (70 in totale, equamente suddivisi) alla salvezza dei friulani in più di un’occasione. Nell’ultima sessione estiva di calciomercato per, centrocampista argentino classe ’94, è arrivato il momento di fare il salto di qualità, lusingato dalla corte di Diego Simeone ha deciso di trasferirsi all’Atletico Madrid.– Per 35 milioni di euro il presidente Cerezo ha accontentato il suo allenatore, fresco di rinnovo, mettendogli a disposizionePer il ragazzo di Sarandì, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina nella finalissima del Maracana contro il Brasile, tornare in Spagna e vestire la casacca dei rojiblancos, è stato l’avverarsi di un sogno: “Per me è un orgoglio andare in una squadra con una tifoseria che la rende così grande. Qui ho molti amici, già mi sento parte della famiglia e sono sicuro che questo renderà più facile l’adattamento” queste le parole dell’argentino all’inizio della sua nuova avventura.– L’entusiasmo con cui De Paul inizierà l’avventura verrà presto smorzato dal. In queste ultime stagioni, i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina dell’Udinese (da Iachini a Oddo fino ad arrivare a Gotti) hanno quasi sempre adottato come modulo ilSia nel primo caso che nel secondo era solito assumere, quasi come seconda punta, riuscendo spesso nell’intento di servire il compagno d’attacco meglio posizionato o di andare a concludere personalmente l'azione.e, poiché i due esterni di centrocampo si chiamano Carrasco e Correa (entrambi propensi ad un gioco più offensivo che difensivo),Questo spiega il suo apporto deficitario in termini di gol e assist. Inoltre, mentre nell’Udinese era lui il rigorista designato, a Madrid con i vari Suarez, Griezmann o Felix è molto indietro nelle gerarchie. Non è nemmeno un caso che la sua unica rete con la maglia dell’Atletico Madrid sia arrivata al 92’ in contropiede nella gara contro il Porto che disperatamente si era riversato tutto in avanti nel tentativo di pareggiare.– Come anticipato,, suo record personale. Certo, la prima stagione bianconera era stata pure deficitaria ma mai quanto quella attuale. Finora sono 33 le apparizioni, con un bottino di una rete e 2 assist.La conferma che a Madrid ci sia molta concorrenza, che sia circondato da tanti campioni ma anche che stia rendendo meno di quanto ci si aspettava. Non tutto è perduto, De Paul è abituato a partenze diesel salvo poi esplodere nelle stagioni successive e in fondoSia nella Supercoppa che nella Copa del Rey sono stati eliminati, ma rimane l’obiettivo Champions League (sarà decisivo il ritorno contro il Manchester United dopo l’1-1 dell’andata al Wanda Metropolitano). De Paul, arrivato a Madrid con l‘ambizione di vincere un trofeo importante, proverà a dare il suo contributo in quest’ultima fase della stagione: i suoi gol e i suoi assist - a partire dalla delicata trasferta di domenica sera contro il Betis Siviglia - possono ancora salvare una stagione partita con grandi aspettative e sin qui ben al di sotto di quanto si potesse prevedere.