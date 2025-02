De Siervo: "Anche l'Inter presto avrà la sua squadra Under 23"

Getty Images for Lega Serie A

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A,, ha partecipato a SPOBIS, uno degli eventi più rilevanti a livello mondiale dedicati allo sport business, e ha annunciato cheQueste le sue dichiarazioni: "L'introduzione di un sistema di controllo finanziario è stato un passo fondamentale per garantire la stabilità economica del calcio europeo. Tuttavia, è essenziale che la UEFA sviluppi un sistema condiviso che imponga gli stessi parametri a tutti i club professionisti. In Italia, a breve, verrà istituita un'autorità governativa indipendente per vigilare sulla situazione finanziaria delle società, garantendo maggiore trasparenza e sostenibilità nei nostri campionati.

e i risultati sono evidenti: negli ultimi quattro anni, 35 giovani del vivaio bianconero hanno esordito in Serie A e, solo negli ultimi due anni, il club ha generato 140 milioni di euro grazie alle cessioni di questi talenti.".