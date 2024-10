De Vrij tende la mano all'Inter: "Fosse per me resterei ma...". Il contratto in scadenza e la scelta con Acerbi

Una sicurezza tanto perquanto per, Stefanha parlato a SportMediaset dopo il pareggio per 1-1 contro, in un match valido per la. Il difensore si è esposto sia sulla situazione dei nerazzurri in campionato che sul suo futuro, ancora tutto da scrivere. Queste le sue parole."Non è stata facile contro l'Ungheria. Loro si sono chiusi, abbiamo avuto tanto possesso. Abbiamo faticato a trovare gli spazi nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo creato di più e anche in dieci uomini abbiamo mantenuto alta la fiducia riuscendo a pareggiare.

– Il calendario dell’Inter nei prossimi impegni dice:, lui intanto risponde così: "Bisogna, senza guardare troppo avanti. Quindi per ora penso alla Germania poi si vedrà. La rivale più pericolosa per lo Scudetto? Non mi piace parlare in questi termini, vedo. Noi guardiamo a noi stessi eL'obiettivo resta quello di. E anche in Champions guardiamo passo dopo passo”."Fosse per me,Ma con calma: mi concentro su questa stagione e poiha chiosato.

De Vrij ha visto calare i suoi minuti in questo inizio stagione: ha giocato dasolo con ilin campionato e in Champions League con la, le sue prestazioni non sono state sempre impeccabili. Hcosì come il suo collega di reparto e rivale nel ruolo di centrale, Francesco. Ma per entrambi l’Inter ha un’Occorrerà però una scelta tra i due viste le loro carte d’identità e la necessità di combaciare il rinnovamento della rosa con il poter disporre di tanti giocatori per gli altrettanti impegni di questa stagione e della prossima, con ila cavallo tra le due. Nelle scorse settimane, l’ex Lazio aveva detto: "A Milano mi diverto tantissimo e sarà così fino a quando avròSono in un top club dove giochiamo sempre per vincere". Sulle sue tracce si è messo intanto il, sua ex squadra che attende le scelte dell’Inter e spera di riportare a casa, a zero, una sua bandiera.