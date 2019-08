Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Sky Sport di Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter ex neroverde: "La voglia di continuare a migliorarci sarà la stessa, cerchiamo di adeguarci alle caratteristiche di Obiang e Traoré, giocatori diversi da Sensi. Sensi si troverà bene nell'Inter, club che conoscerà un giocatore forte e di personalità. Conte è il massimo che potesse trovare Stefano per arrivare alla sua maturazione come calciatore".