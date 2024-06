Redazione Calciomercato

Del Piero in tv: "Devo chiedere scusa"

35 minuti fa



Alessandro Del Piero è tornato a Dortmund, lì dove 18 anni fa segnò il 2-0 dell'Italia sui padroni di casa. L'ex Juve lo ha fatto in una nuova veste, quella di commentatore per l'esordio degli azzurri contro l'Albania. La sua rete però non è stata dimenticata dai tedeschi che, in diretta tv, hanno chiesto all'ex campione se fosse il caso di "scusarsi" per quanto fatto alla Germania.



IL SIPARIETTO - "Vuoi chiedere scusa per il 2006?" "Sì, anche più che scusa, davvero, scusate tanto ragazzi!", ha detto Del Piero, mettendosi una mano sul petto, nel divertente siparietto.