Affare a parametro zero. Oppure scontato per gennaio, perché Moussa Dembelé si libererà dal Tottenham visto che al momento non vuole rinnovare il suo contratto a scadenza nel prossimo giugno. Un nome non nuovo al mercato italiano: vicino all'Inter nella scorsa estate, nei pensieri pure della Juventus che potrebbe ripensarci per gennaio. Perché la pista è fredda? C'è una trappola, ve lo spieghiamo nel nostro video direttamente da Londra, casa Tottenham.