Aver cambiato di nuovo l'allenatore è un segnale chiaro tra i tanti segnali chiari, comunque in casa Juve si punta a tutelare l'attuale organico o quantomeno a difendere gli investimenti già fatti: basta partenze a zero con buonuscita, basta prestiti con ingaggio parzialmente pagato, parte solo chi porta la giusta offerta altrimenti rimane. Anche col broncio. E pure la questione Demiral per il momento non fa eccezione.Il rinnovo di Giorgio, unito alla conferma della coppia degli altri titolari Leonardoe Matthijs, riduce gli spazi proprio come nelle prime due stagioni bianconere di, che pure è stato spesso fermo ai box per infortunio.Così, dopo aver studiato gli interessamenti in arrivo prima dell'Europeo con l'Everton più avanti degli altri, Demiral ha ora rotto gli indugi., sul piatto altri sondaggi e poco più (in coda anche Atalanta e Roma).di questi tempi ricavare qualcosa di più sul mercato è impresa ardua per chiunquemagari trattabili. La sostanza però non cambia e non senza un pizzico di tensione, perché a queste cifre una cessione rischia di diventare improponibile. Resta una partita aperta comunque, in cui la Juve vuole che si giochi solo ed esclusivamente con le proprie regole.