Intervenuto ai microfoni di Sky, l’ex attaccante, Paolo Di Canio, esprime la propria opinione sul centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi,



“È il giocatore che ha qualcosa in più, prova le giocate anche quando sono difficili e gli altri non hanno le sue stesse abilità. È intuitivo e veloce, non fa recuperare i tempi agli avversari. Poi è anche uno che si inserisce e va a riempire l’area di rigore. Sensi è quello che manca all’Inter. Non ha il dribbling diretto, ma ha il grado di fantasia che serve”.