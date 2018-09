L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria dei giallorossi nel derby contro la Lazio: "Il ritiro è servito a tirar fuori le paure e le difficoltà. Oggi abbiamo fatto un derby da uomini, era quello che avevo chiesto. Ci attacchiamo a tante cose, anche ai fantasmi, invece dobbiamo continuare con questa applicazione e questo atteggiamento che ci darà tante soddisfazioni".



CARATTERE - "Dobbiamo avere la forza caratteriale per rimanere in partita nei momenti di difficoltà e in questo la squadra è in crescita. Sono molto contento, la predisposizione di tutti di restare corti vuol dire che non abbiamo perso l'identità che ho trasmesso lo scorso anno. I risultati possono anche venire meno, ma in campo voglio vedere una squadra applicata".

PASTORE - "Pastore ha avuto un problema al polpaccio, la vedo difficile che possa esserci martedì contro il Viktoria Plzen. Però i miei giocatori mi hanno spesso riservato sorprese e magari lo recuperiamo".