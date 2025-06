Getty Images

Di Francesco e Stroppa possono scambiarsi le panchine di Venezia e Cremonese

Cristian Giudici

49 minuti fa

Non c'è due senza tre? Dopo essere retrocesso in Serie B all'ultima giornata di campionato con Frosinone e Venezia, Eusebio Di Francesco può ripartire da un'altra neo-promossa in Serie A. Infatti la Cremonese in vista della prossima stagione sta pensando di affidarsi all'allenatore ex Roma, Pescara, Lecce, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari e Verona.



Giovanni Stroppa ha riportato i grigiorossi in Serie A battendo nella doppia finale dei playoff lo Spezia, che a sua volta starebbe pensando proprio a lui così come lo stesso Venezia. Nel corso della sua carriera come tecnico l'ex milanista Stroppa ha allenato Sudtirol, Pescara, Spezia, Foggia, Crotone e Monza.