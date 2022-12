ha fatto una scelta molto precisa quando ha deciso in estate di accettare la proposta della, ultimo mondiale per lui come per Messi. Un torneo che vede l'Albiceleste di Di Maria in finale, ma con un apporto, ancora una volta, minimo da parte del Fideo, vittima dell'ennesimo problema fisico stagionale e di una svolta tattica decisa dal ctIlcon la Juve già nella preseason, nulla però di tale da impedirgli di incantare alla prima col Sassuolo. Eppure,, e Di Maria salta due partite di campionato e una di Champions. Il recupero è trafelato, rientra ma poi deve gestirsi e rinunciare anche alla sfida con la Salernitana, quindi le due giornate di squalifica per il rosso contro il Monza e, dopo che aveva messo a segno tre assist nella gara d'andata. Totale:Un gol e quattro assist, ma mal distribuiti in due sole partite. Nelle altre otto, niente da inserire nei tabellini.Giusto in tempo per rispondere presente alla chiamata di Scaloni, di prendere a pallonate gli Emirati Arabi Uniti con due gol e un assist nell'amichevole del 16 novembre, poi via a Qatar 2022: 90' in campo nella sconfitta a sorpresa con l'Arabia Saudita, poi l'assist a Messi nella vittoria sul Messico (69') e: "Ha sentito qualcosa, il muscolo si è indurito e abbiamo preferito cambiarlo - ha detto Scaloni nel post partita -. È un giocatore importante e non abbiamo voluto rischiare".. Così anche contro l’Olanda, con ingresso al 112’ e dunque appena 8’ in campo,contro la Croazia.Se è vero che squadra che vince non si cambia,. E allora viene da chiedersi: col senno di poi,Non alla società, che ha appesantito il monte ingaggi conper questa stagione; ma neanche troppo al, che magari avrebbe potuto conservare tornando nella sua Rosario come non ha mai nascosto di voler fare una volta finito a Torino.