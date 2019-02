Dagli studi di Sky, Gianluca Di Marzio ha rivelato perché Antonio Conte era in centro a Milano nei giorni scorsi: "Non c'è stato assolutamente alcun incontro per Conte all'Inter in sede, anzi. Nel caso ci si vedrebbe lontano da Milano... in ogni caso, da quello che so, Conte era in zona per comprare un divano alla moglie Elisabetta in via Montenapoleone".